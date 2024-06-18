أندية إماراتية و سعودية تتهافت على شراء عقد هداف البطولة المغربية

2024-06-18 / 22:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكن يسري بوزوق هداف البطولة المغربية من خطف الأنظار خلال الموسم الجاري بعدما تمكن من الظفر بلقب البطولة الوطنية مع ناديه الرجاء الرياضي.

و مع اقتراب نهاية عقده، و في ظل المردود الكبير الذي أبان عنه هذا الموسم، عبرت عديد الأندية عن اهتمامها بجناح بطل المغرب هذا الموسم، و في مقدمتها أندية إماراتية و سعودية.

و رغم أن إدارة الرجاء تسعى جاهدة للتشبت بكل ركائز الفريق باعتبار النسور مقبلين على استحقاقات قارية هامة، غير أن العروض المالية المقدمة قد تدفع اللاعب للتفكير في تغيير وجهته نحو إحدى الدوريات الخليجية.

2024-06-18 / 22:18
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