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يورو 2024.. هدف قاتل يمنح البرتغال الفوز أمام التشيك

2024-06-18 / 21:59
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هبة بريس ـ رياضة

حقق منتخب البرتغال فوزا قاتلا على التشيك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ريد بول ارينا”، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.

افتتح لوكاس بروفود التشجيل للتشيك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، قبل أن تتعادل البرتغال سريعا عن طريق روبن هارناتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 88 سجل ديوجو جوتا هدف للبرتغال ألغته تقنية حكم الفيديو بداعي التسلل، وفي الدقيقة 90+2 خطف فرانشيسكو كونسيساو هدف الفوز للملاحين.

بهذه النتيجة، اقتنصت البرتغال أول 3 نقاط في يورو 2024 لتتقاسم الصدارة مع تركيا التي فازت على جورجيا بنتيجة 3-1.

ويتواجد منتخبا البرتغال والتشيك في المجموعة السادسة في يورو 2024 برفقة تركيا، وجورجيا.

2024-06-18 / 21:59
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