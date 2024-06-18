شباب ينعشون مداخيلهم في العيد بجمع “البطاين” و إعادة بيعها للصناع التقليديين

2024-06-18 / 21:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ككل عيد أضحى، تبرز للواجهة عديد المهن الموسمية، حيث يلجأ عدد من الشباب لاغتنام الفرصة قصد جني مدخول إضافي يعينهم على تدبر مصاريف الحياة الصعبة.

من بين المهن الموسمية التي تنشط في عيد الأضحى نذكر جميع “البطاين” و “الجلود”، حيث و بمجرد انطلاق عملية ذبح الأضاحي يشرع الشباب في طرق أبواب المنازل واحدا تلو الآخر لجمع أكبر قدر من “البطاين”.

و يتم إعادة بيع ما تم جمعه لمحلات خاصة بالدباغة و الصناعة التقليدية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 12 درهم عن كل “بطانة”، و هو ما يجعل عددا من الأشخاص يتخذون هاته المهنة الموسمية كفرصة من ذهب لجني بعض الأموال كل عيد.

2024-06-18 / 21:03
0

مقالات ذات صلة

مراكش.. ترقب عرض مسؤولين للمساءلة بعد حادث الدهس بجامع…

2024-06-18 / 23:25

جدل في تبادل تهاني العيد إلكترونيا عوض الزيارات العائلية

2024-06-18 / 23:02

في زمن العيد.. عمّال النظافة بسطات ينالون العلامة الكاملة

2024-06-18 / 22:08

شاحنات تجوب العالم بخريطة مغربية كاملة لدعم ملف الصحراء…

2024-06-18 / 20:28

بالفيديو.. عمدة الرباط تعطي انطلاقة عمل شركة ARMA لتنظيف…

2024-06-18 / 20:07

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا…

2024-06-18 / 16:56

جنايات القنيطرة تنظر في قضية ” مستثمرين مزيفين “يستغلون…

2024-06-18 / 16:51

خبير ..فرنسا راغبة في استدراك ما فاتها من مشاريع…

2024-06-18 / 11:44

عيد الأضحى ..وماذا عن إقليم الحوز ؟

2024-06-18 / 10:24

طقس الثلاثاء.. سحب غير مستقرة ببعض مناطق المملكة

2024-06-18 / 09:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى