شاحنات تجوب العالم بخريطة مغربية كاملة لدعم ملف الصحراء والترويج للمغرب

هبة بريس ـ أحمد وزروتي

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المجال الطرقي، ودفعا بالتعريف بملف الصحراء المغربية وأحقية المغاربة المحتجزين بتندوف في العودة إلى بلدهم المغرب، وحدا من الممارسات التي تنهجها الجارة الشرقية لتحوير الملف، وتسويق خطابات غير حقيقية للقضية المفتعلة، بادر أحد الفاعلين الاقتصاديين للترويج لمغربية الصحراء عبر استخدام ثمانين شاحنة من الحجم الكبير خاصة بالنقل الدولي، وذلك بتزيينها بخريطة المغرب وشعار المملكة ورسوم للزليج المغربي وعبارات مستقاة من إحدى الخطب الملكية حول مغربية الصحراء.

و أكد محمد أوصالة عضو جمعية النقل الدولي عبر القارات، في تصريح لهبة بريس، أن الدافع وراء هذه المبادرة الترويجية، يكمن في الروح الوطنية التي تجري في عروقنا أبا عن جد، ومساهمة مني في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية عبر أسطول للشاحنات تجوب مختلف الدول الإفريقية والأوروبية حاملة شعارات ورموزا للتعريف بالمغرب وبعدالة قضية الصحراء المغربية.

من جهة أخرى أكد محمد أوصالة أن مثل هذه المبادرات سبقه إليها جده الحاج الحسين أوصالة، حين خصص60 حافلة و40 شاحنة لنقل المتطوعات والمتطوعين إلى الصحراء المغربية للمشاركة في المسيرة الخضراء سنة 1975، وأضاف أن القضية الوطنية نسخر من أجلها كل إمكانياتنا.

وفي معرض حديثه، أكد أوصالة إنه يشتغل كفاعل اقتصادي وجمعوي في إطار الدبلوماسية الموازية، ويضع كل إمكانياته المادية والمعنوية من أجل القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فقد جاءت فكرة تسخير هذا الأسطول من أجل حملة دعاية للمغرب ولقضيته إيمانا منا بفعالية وقوة التأثير البصري للرموز والشعارات التي تم اختيارها بدقة وعناية وكذا بأماكن وضعها على واجهات الشاحنات”.

وأكد الفاعل الجمعوي والاقتصادي أنه في إطار نفس العملية، وعلى إثر شرف تنظيم كأس العالم لسنة 2030، خصصنا 10 شاحنات من أجل الترويج عالميا لهذا التنظيم، تحمل صورا للاعبي المنتخب المغربي وراية المغرب وخريطته بشكل بارز، مع عبارات إشهارية لوجهة المغرب السياحية”.

يذكر أن محمد أوصالة هو أول مغربي حاصل على جائزة دولية للنقل الدولي (وجهة أكادير-روسيا) منحها له السفير الروسي بالمغرب سنة 2016، وجائزة أحسن شركة في الأداء اللوجستيكي في مدريد.