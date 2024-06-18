شفشاون.. العثور على أستاذ جث.ة هامدة بعد أيام من اختفائه
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
عثر أمس الاثنين ، على استاذ جثة هامدة بسفح جبل خربوش بجماعة خميس المضيق التابعة ترابيا لإقليم شفشاون ، وذلك بعد مرور 4 أيام من اختفائه.
وقالت مصادر مطلعة إن الهالك في عقده الثالث اختفى عن الأنظار بعد توجهه رفقة شباب آخرين للنزهة بالمنطقة المذكورة، الأمر الذي دفع بشبان الدواوير المجاورة الى اطلاق عملية بحث عنه قادت إلى العثور عليه جثة هامدة .
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد تعرض لحادث عرضي اودى لحياتها حيث تم نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات وفاته.
25 تعليقات
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم امين
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
الله یرحمو ووسع علیه. دار فیا واحد النهار الخیر، الله یجعلها فمیزان حسناته
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
البقاء لله الله يرحمو
ربي يرحمو و يجعل قبره روضة من رياض الجنة الفردوس الاعلى
انا لله وانا اليه راجعون.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة
انالله وانا الیه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسیح جناته ویلهم اهله الصبر والسلوان.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده و رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
انا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أنا لله وأنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
رحمه الله بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر له و ارحمه وارزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان
رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته .إنا لله وإنا إليه راجعون