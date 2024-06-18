في مباراة مثيرة.. تركيا تفوز على جارتها جورجيا في يورو 2024

2024-06-18 / 19:14
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هبة بريس ـ رياضة

فاز منتخب تركيا الأول لكرة القدم على نظيره الجورجي 3-1 في اللقاء المثير الذي جمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن لقاءات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 الجارية في ألمانيا.

وسجل هدف تركيا الأول ميرت مولدور في الدقيقة “25”، وعادل لجورجيا جورج ميكوتادزي “32”، وأحرز التركي أردا جولر الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65، بينما جاء الثالث عبر كريم أكتورك أوغلو “97”.

وتضم المجموعة السادسة كلاً من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.

2024-06-18 / 19:14
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