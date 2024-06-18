نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام 1445هـ

أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1445هـ .

وقال “الحمدُ للهِ على التمام. والشكرُ لهُ على ما أنعمَ بهِ على ضيوفِ الرحمنِ من أداءِ المناسكِ بيسرٍ وطمأنينةٍ وأمان، وذلكَ بما سخرته قيادةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ من خدماتٍ متنوعةٍ ورعايةٍ فائقة ساندَ ذلكَ عملٌ جماعي، وجهودٌ تشاركيةٌ نفذتها مختلـفُ الجهاتِ المعنيةِ بالحج”.

وأكد الأمير سعود أنَ ما تحققَ من نجاحاتٍ على جميع الأصعدةِ ماهوَ إلا بداية لمرحلةٍ جديدةٍ لتحقيقِ مكتسباتٍ أكبر، لخدمةِ قاصدي أطهرِ البقاعِ وأقدسها، مضيفا أن العمل سوفَ يبدأُ على الفورِ للترتيبِ والتخطيطِ لموسمِ حجِ العامِ المقبل، “وسنواصلُ تطويرَ منظومةِ الحجِ كاملةً، فطموحاتنا ليسَ لها سقفٌ وآمالنا لاحدَ لها”.

واختتم حديثه بتوجيه شكره لضيوف الرحمن ولكل العاملين في موسم حج هذا العام قائلاً “إخواني ضيوفَ الرحمن: شكراً لكم فقد كنتم خيرَ معينٍ لنا على النجاحِ، وأسهمَ التزامكمْ في تمكيننا من خدمتكمْ على الوجهِ الأكمل”.