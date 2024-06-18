إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

بين مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية ، السفير د.سفيان القضاة بأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في #مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة قام بإصدار 41 #تصريح دفن لحجاج #أردنيين ليتم دفنهم، رحمهم الله، في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة_الحج_الأردنية الرسمية

وأكد السفير القضاة أن الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، تتابع إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج اثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة، كما تتابع الخلية عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين