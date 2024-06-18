مجلس حقوق الإنسان يفتتح بجنيف دورته الـ 56

افتتح رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء بجنيف، أشغال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان.

وقدم السيد زنيبر، رئيس المجلس والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، في افتتاح الدورة التي تتواصل إلى غاية 12 يوليوز المقبل، مختلف الآليات المسطرية التي تؤطر عمل الهيئة الأممية.

وتم خلال الجلسة تقديم التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي رسم لوحة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، خصوصا في ظل تصعيد النزاعات المسلحة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.