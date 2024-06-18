هل تشهد العلاقات بين فرنسا والمغرباضطرابات بعد الانتخابات الفرنسية؟

هبة بريس /. متابعة

كشفت مجلة “لوبوان” أن العلاقات بين فرنسا والمغرب، التي اتسمت بالفعل بفترات من التوتر والمصالحة، يمكن أن تشهد اضطرابات جديدة بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وقالت المجلة الباريسية أن موجة النزعة القومية خلال الانتخابات الأوروبية لا تزال تثير ردود أفعال عديدة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. مضيفة أن آثار الزلزال السياسي الذي يهز أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، أصبحت محسوسة خارج حدود القارة العجوز.

جاء في تقرير إخباري تحت عنوان ” محور باريس الرباط يخضع للاختبار في الانتخابات التشريعية الفرنسية” أنه في المغرب على وجه الخصوص، لا يزال الإعلان المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حل الجمعية الوطنية، بعد إعلان النتائج التي أعطت اليمين المتطرف الصدارة، يثير الجدل.

وأشار إلى أن موجة صدمة التفكك تستمر في الاهتزاز حتى خارج المنطقة الأوروبية.

واستنتجت المجلة أن هذا القرار الرئاسي، الذي يحمل عواقب متعددة، بدأ بالفعل يهز الأجندة السياسية. واستدركت المجلة: “لكن الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في شهر يوليو الماضي إلى الرباط، والتي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة، غابرييل أتال، ألغيت، حسبما ذكر الموقع الإعلامي “أطلس أنفو” ويجب على المسؤول الفرنسي، الذي كان من المقرر أن يشارك في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتحضير لزيارة رئيس الدولة إلى المغرب، أن يقود الحملة من أجل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.”

وأضافت المجلة أنه: “ولا بد من القول إن نقطة التحول الكبرى هذه في السياسة الفرنسية تتعلق بشكل وثيق بالمغرب، الذي يتوقع الاعتراف بوحدته الترابية.” وذكرت كلمات مارين لوبان سنة 2022، حول سياستها الخارجية: “أتمنى الحفاظ على العلاقات مع دول المغرب العربي الثلاث وإثرائها… مع المغرب”، وقالت لوبون: “المغرب عزيز علينا”.

ومع ذلك، يستدرك المقال، “لا يمكن للمغرب أن يكون انتقائيا في اختيار التوجهات الأيديولوجية لحلفائه.”، وترى الصحيفة الفرنسية أنه “النسبة للمغرب إذا تمكن حزب الجبهة الوطنية من الوصول إلى الحكومة وتوجيهها، وإذا قرر الاعتراف بالصحراء الغربية كما هي، أي مغربية، فإن فرنسا اليمينية المتطرفة هي التي ستفعل ذلك. لكن في فرنسا اليمينية المتطرفة، هناك “فرنسا”، وهذا هو الشيء الرئيسي”. على حد تعبير المجلة الباريسية