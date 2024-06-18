خبير ..فرنسا راغبة في استدراك ما فاتها من مشاريع عملاقة مع الرباط

2024-06-18 / 11:44
0

هبة بريس /. الرباط

قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المصرف العام للاستثمار الفرنسي أعلن تخصيص 100 مليون يورو للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بدول المغرب الجزائر وتونس في قطاعات الصناعة الطاقة الزراعة وصناعة الأدوية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027 عن طريق التمويل والضمان والمواكبة.

واشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي المغربي، ، أن هذا التخصيص يهدف إلى تشجيع الشركات على رفع مستوى الشراكات الاستراتيجية مع الجانب المغاربي، وذلك في إطار تدارك خسائر السنوات الأخيرة، بحكم فشل سياسة الرئيس ماكرون في إيجاد صيغة توفيقية لعلاقات فرنسا بالدول المغاربية، خاصة الجزائر والمغرب، في المقام الأول.

ويشير الخبير إلى أن فرنسا تبدو راغبة في استدراك ما فاتها، بالدخول في مشاريع عملاقة مع الرباط، خصوصا في المجالات الأربع، والتي عرفت تطورا ملحوظا خصوصا بعد اطلاق مشاريع عملاقة ترمي إلى فتح المجال للاستثمار في الدول الأفريقية.

وفق رؤية سعيد، فإن باريس تحاول اللعب على الجانب الاقتصادي لاستمالة الرباط، التي نوعت اقتصادها واستثمرت في المجالات الجديدة، بدول أفريقية واعدة.

ويرى أن الخطوة تسعى للاستفادة من السوق الأفريقية، بالدخول في شراكات استثمارية مع شركات مغربية متموقعة جيدا في أفريقيا. يقول اوهادي لسبوتنيك

2024-06-18 / 11:44
0

مقالات ذات صلة

عيد الأضحى ..وماذا عن إقليم الحوز ؟

2024-06-18 / 10:24

طقس الثلاثاء.. سحب غير مستقرة ببعض مناطق المملكة

2024-06-18 / 09:02

إيداع مستخدم بالـONEE بصفرو سجن بوكايز بفاس بتهمة تلقيه…

2024-06-17 / 22:19

مع ارتفاع الحرارة.. نصائح المختصين تدفع المغاربة ل”تفصال الحولي”…

2024-06-17 / 20:03

النيابة العامة بفاس تتابع أحد الشرفاء الأدارسة القيطونيين بتهمة…

2024-06-17 / 19:26

“الكزارة زادو الثمن”.. مواطنون يشتكون غلاء أسعار الذبح و…

2024-06-17 / 19:09

الجمارك.. هذا ما تم ضبطه من عملة صعبة دون…

2024-06-17 / 18:49

موظفو ونزلاء السجن المحلي بني ملال يحتفلون بعيد الأضحى…

2024-06-17 / 17:34

اليونسكو : التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10…

2024-06-17 / 16:05

صورة لصلاة يوم العيد … مواطنون بساحة المجلس الجهوي…

2024-06-17 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى