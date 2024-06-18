مبابي أصيب بكسر في أنفه ولا يحتاج إلى جراحة
لن يحتاج قائد منتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي إلى عملية جراحية، لكنه سيرتدي قناعاً عندما يعود إلى اللعب بعد إصابته بكسر في أنفه في المباراة ضد النمسا 1-0 الإثنين في دوسلدورف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس أوروبا في ألمانيا، بحسب ما قال الاتحاد الفرنسي للعبة.
وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى الى كرة عرضية محاولاً متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع النمسوي كيفن دانسو وسقط على الأرض.
وغادر النجم الفرنسي الذي تسبّب بهدف الفوز عندما مرّر كرة عرضية تابعها المدافع النمسوي ماكسيميليان فوبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، الملعب في الدقيقة 90 والدماء تسيل من أنفه، وقال مصدر مقرّب منه لاحقاً إن أنفه مكسور، مضيفاً أنه لا يزال من المبكر معرفة الفترة المحدّدة لغيابه.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو للصحافيين إن مبابي “لن يحتاج إلى عملية جراحية، وسيكون على ما يرام”.
وأكد بيان نشره الاتحاد حجم الإصابة، قائلاً إن مبابي خضع لفحوص إشعاعية في مستشفى في دوسلدورف وعاد إلى معسكر المنتخب الفرنسي في بادربورن.
وأضاف “سيتم صنع قناع يسمح لـ(مبابي) بالتفكير في العودة إلى الملاعب بعد فترة من العلاج”.
8 تعليقات
كان عليه ان ينتبه قبل أن ينكسر انفه.
لاعب ممتاز جدا يستحق التقدير والاحترام ونتمنى له الشفاء والعافية.
يا أمة ضحكت عليكم الأمم… من هو هذا. ألا أخبركم باعظم من ذالك. الملاين من الفلسطينيين السودانيين يموتون جوعا و يحتاجون عمليات و مأوى…. الآلآف يستشهدون. فعل من مجيب وهل من مدكر. لا طبعا
هو نجم منتخب فرنسا لا يستحق ان ينكسر انفهه ههه
كم فترة راحة أعطاها الطبيب له كي يستعد اللحاق بمبارة هولندا في المنافسات الرياضية المقبلة؟؟؟
هل هي إصابة خطيرة أم خفيفة، ربما ستكون له مزعجة وهل سيتطلب الأمر إلى جراحة، نتمنى له الشفاء العاجل.
إصابة طفيفة على مستوى الأنف ربما لا تتطلب جراحة تجميلية ههه؟ الشفاء العاجل..
اقول لصاحب التعليق ؛ يقول مواطن منتظر – السياسة شيء والرياضة شيء اخر . فلا نخلط بين الرياضة وبين النضال من أجل فلسطين وووو الكل يحب فلسطين