طقس الثلاثاء.. سحب غير مستقرة ببعض مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات أو أمطار ضعيفة خلال الليل بالسهول الشمالية والريف الغربي.

كما ي توقع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح، فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى، مع احتمال نزول قطرات بأقصى الجنوب.

وستهم سحب غير مستقرة بعد الزوال مرتفعات الأطلس الكبير و المتوسط ، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتطاير الغبار بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي، والشمال الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين و 13 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، وفي انخفاض في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح في المساء هائجا إلى قوي الهيجان جنوب الداخلة.