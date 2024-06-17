إيداع مستخدم بالـONEE بصفرو سجن بوكايز بفاس بتهمة تلقيه رشوة
هبة بريس _ مكتب فاس
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس بإحالة مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” بصفرو على السجن المحلي بوركايز ضواحي فاس ،كما تم تحديد يوم 19 يونيو الجاري للنظر في ملفه بالتهمة المنسوبة إليه.
وجاء إيقاف المتهم بعد التبليغ به عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المبلغين عن جرائم الفساد المالي، يوم الجمعة الماضي ، وتم نصب كمين محكم ليقع بين يدي عناصر الشرطة القضائية بفاس و ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 3000 درهم على سبيل الرشوة من مقاول بصفرو ، وتم اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية.
وجاء تحريك إيقافه بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من مقاول يتهم فيه المستخدم الموقوف بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل مده ببعض التراخيص.
5 تعليقات
نتمنى سقوط بعض المسؤولين الاداريين الآخرين..
شكرا للنيابة العامة وللرقم الأخضر..
الفساد الاداري والمفسدين..
اللهم جازي خيرا، هذا الرجل الوطني الشريف لانه يساهم في تخليق وطننا الحبيب، كل من موقعه ، و عقبال مدن أخرى، حتى نقضي جميعا على هذه الطفيليات المضرة همها الوحيد هو جيبها و ليس مصلحة المياه و الوطن، رأيت تسربات مائية كثيرة و يتم التبليغ بها، و لكن دون جدوى اما ان اردت ان تستفيد من ربط المياه الصالحة للشرب فإنك ان تفهم رأسك من اليوم الأول فإنك ستبقى تأتي لهذا المكتب شهور : زاگورة مثلا، و هذا عشته انا، و تعجبت، كيف لملكنا ان يروم بنا العلي و التنمية، و الإدارة كهذه توقف و تعرقل هذا القطار؛ :كفىىىىى كفا ، kafaaaaaaaaaaa و بكل اللغات
الرشوة ازوينة يمكن لك تشري دار طونوبيل اتسافر الخارج اتقري الدراري برا اتبرع اومولاها ربي. إن الله غفور رحيم