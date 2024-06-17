إيداع مستخدم بالـONEE بصفرو سجن بوكايز بفاس بتهمة تلقيه رشوة

هبة بريس _ مكتب فاس

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس بإحالة مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” بصفرو على السجن المحلي بوركايز ضواحي فاس ،كما تم تحديد يوم 19 يونيو الجاري للنظر في ملفه بالتهمة المنسوبة إليه.

وجاء إيقاف المتهم بعد التبليغ به عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المبلغين عن جرائم الفساد المالي، يوم الجمعة الماضي ، وتم نصب كمين محكم ليقع بين يدي عناصر الشرطة القضائية بفاس و ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 3000 درهم على سبيل الرشوة من مقاول بصفرو ، وتم اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية.

وجاء تحريك إيقافه بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من مقاول يتهم فيه المستخدم الموقوف بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل مده ببعض التراخيص.