العثور على جث.ة أرملة معلقة في سطح منزل ابنها ضواحي البيضاء ليلة العيد

2024-06-17 / 20:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة الدروة، غير بعيد عن العاصمة الاقتصادية، من اكتشاف جثة سيدة معلقة في سطح أحد المنازل، و ذلك ساعات فقط قبل صلاة عيد الأضحى.

و حسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت عناصر الدرك الملكي للدروة بإخبارية تفيد بوجود جثة سيدة بإحدى السطوح، حيث و بعد التنقل لعين المكان تم اكتشاف جثة تعود لسيدة أرملة في السبعين من العمر معلقة بسطح منزل تعود ملكيته لإبنها.

و قد تم فتح تحقيق في النازلة بناءا على تعليمات من النيابة العامة، مع الاستماع لكافة الشهود و الأشخاص الذين تواجدوا بذات المكان، فيما تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي لمعرفة و تحديد ملابسات الحادث.

2024-06-17 / 20:56
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‫7 تعليقات

  2. كثرة الانتحارات في صفوف كبار السن والشباب= قلة الإيمان بالله تعالى والتشاؤم.هاته الحياة هي فقط اختبار ودار عمل والآخرة دار جزاء. هناك من له اموال ولكنه مفقود الصحة او شيء اخر. الكمال لله تعالى.

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