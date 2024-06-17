العثور على جث.ة أرملة معلقة في سطح منزل ابنها ضواحي البيضاء ليلة العيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة الدروة، غير بعيد عن العاصمة الاقتصادية، من اكتشاف جثة سيدة معلقة في سطح أحد المنازل، و ذلك ساعات فقط قبل صلاة عيد الأضحى.
و حسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت عناصر الدرك الملكي للدروة بإخبارية تفيد بوجود جثة سيدة بإحدى السطوح، حيث و بعد التنقل لعين المكان تم اكتشاف جثة تعود لسيدة أرملة في السبعين من العمر معلقة بسطح منزل تعود ملكيته لإبنها.
و قد تم فتح تحقيق في النازلة بناءا على تعليمات من النيابة العامة، مع الاستماع لكافة الشهود و الأشخاص الذين تواجدوا بذات المكان، فيما تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي لمعرفة و تحديد ملابسات الحادث.
7 تعليقات
اللهم ارحمها و تجاوز عن سيئاتها
كثرة الانتحارات في صفوف كبار السن والشباب= قلة الإيمان بالله تعالى والتشاؤم.هاته الحياة هي فقط اختبار ودار عمل والآخرة دار جزاء. هناك من له اموال ولكنه مفقود الصحة او شيء اخر. الكمال لله تعالى.
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
الموت واحدة والاسباب متعددة..
الضغوطات النفسية والمشاكل اليومية كلها أمور تدفع بالمرء بالانتحار او قتل نفسه..