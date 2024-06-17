مع ارتفاع الحرارة.. نصائح المختصين تدفع المغاربة ل”تفصال الحولي” ساعات بعد ذبحه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ازدحام كبير شهدته أغلب محلات الجزارة بالدار البيضاء، و هو حال عديد المدن المغربية بطبيعة الحال، منذ ساعات الظهيرة حتى الساعة، حيث يتسابق المواطنون على خدمات الجزارين لتقطيع أضحية العيد.

و فضل أغلب المغاربة تقطيع “الحولي” ساعات بعد ذبحه و ذلك مخافة تعفنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة يوم العيد و كذلك بعد التحذيرات و النصائح التي وجهها المختصون بخصوص طرق التعامل مع الأضحية لتجنب تعفنها.

هذا و لاحظ بعض المواطنين اخضرار أجزاء من لحوم الأضاحي المذبوحة و هو ما ضاعف مخاوفهم في ظل التحذيرات التي تم ترويجها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يسارعون لتقطيعها و تخزينها في المجمدات.