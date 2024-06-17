مع ارتفاع الحرارة.. نصائح المختصين تدفع المغاربة ل”تفصال الحولي” ساعات بعد ذبحه

2024-06-17 / 20:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ازدحام كبير شهدته أغلب محلات الجزارة بالدار البيضاء، و هو حال عديد المدن المغربية بطبيعة الحال، منذ ساعات الظهيرة حتى الساعة، حيث يتسابق المواطنون على خدمات الجزارين لتقطيع أضحية العيد.

و فضل أغلب المغاربة تقطيع “الحولي” ساعات بعد ذبحه و ذلك مخافة تعفنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة يوم العيد و كذلك بعد التحذيرات و النصائح التي وجهها المختصون بخصوص طرق التعامل مع الأضحية لتجنب تعفنها.

هذا و لاحظ بعض المواطنين اخضرار أجزاء من لحوم الأضاحي المذبوحة و هو ما ضاعف مخاوفهم في ظل التحذيرات التي تم ترويجها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يسارعون لتقطيعها و تخزينها في المجمدات.

2024-06-17 / 20:03
0

مقالات ذات صلة

النيابة العامة بفاس تتابع أحد الشرفاء الأدارسة القيطونيين بتهمة…

2024-06-17 / 19:26

“الكزارة زادو الثمن”.. مواطنون يشتكون غلاء أسعار الذبح و…

2024-06-17 / 19:09

الجمارك.. هذا ما تم ضبطه من عملة صعبة دون…

2024-06-17 / 18:49

موظفو ونزلاء السجن المحلي بني ملال يحتفلون بعيد الأضحى…

2024-06-17 / 17:34

اليونسكو : التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10…

2024-06-17 / 16:05

صورة لصلاة يوم العيد … مواطنون بساحة المجلس الجهوي…

2024-06-17 / 14:27

طقس يوم العيد ..أجواء حارة بكل ربوع الوطن

2024-06-17 / 09:01

آكادير : تسجيل حالتي انتحار خلال أسبوع داخل حي…

2024-06-16 / 20:54

لحظات قُبيل العيد…سباق مع الزمن ونرفزة بالطرقات

2024-06-16 / 20:51

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بتطوان

2024-06-16 / 20:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى