“الكزارة زادو الثمن”.. مواطنون يشتكون غلاء أسعار الذبح و تفصيل الأضاحي

2024-06-17 / 19:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

“كنا موالفين كنذبحو غير بمائة درهم و لا 150 درهم إيلا غلات القضية، أما اليوم كاينة 250 درهم لابغيتيه يذبح لك مابغيتيش يشوف غيرك”، بهاته العبارة علق أحد المواطنين على زيادة سعر ذبح أضاحي العيد من طرف الجزارة.

و حسب ما أفاد به عدد من المواطنين في الدار البيضاء، فقد فرض الجزارة تسعيرة شبه موحدة حددت في 250 درهم لكل رأس غنم، و 500 درهم للبقرة أو العجل، و هو ما جعل عددا من المواطنين يدخلون في شنآن مع الجزارة بسبب الزيادة.

الأمر ذاته، شهدته تسعيرة “تفصيل” الأضحية و تقطيعها لدى محلات الجزارة، و التي شهدت بدورها زيادة قدرت في خمسين درهما عن كل رأس غنم، حيث برر الجزارة ذلك بكونهم “مخلين ولادهم بعيدو بوحدهم و جايين يذبحو و يفصلو للناس”.

2024-06-17 / 19:09
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‫8 تعليقات

  4. خاصهوم يديرو ليها 1000 درهم باش الناس تعلّم تدبح الاضحية ديالها وتفصلها راسها كيف كانو كيديرو والدينا ،

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