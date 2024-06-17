“الكزارة زادو الثمن”.. مواطنون يشتكون غلاء أسعار الذبح و تفصيل الأضاحي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
“كنا موالفين كنذبحو غير بمائة درهم و لا 150 درهم إيلا غلات القضية، أما اليوم كاينة 250 درهم لابغيتيه يذبح لك مابغيتيش يشوف غيرك”، بهاته العبارة علق أحد المواطنين على زيادة سعر ذبح أضاحي العيد من طرف الجزارة.
و حسب ما أفاد به عدد من المواطنين في الدار البيضاء، فقد فرض الجزارة تسعيرة شبه موحدة حددت في 250 درهم لكل رأس غنم، و 500 درهم للبقرة أو العجل، و هو ما جعل عددا من المواطنين يدخلون في شنآن مع الجزارة بسبب الزيادة.
الأمر ذاته، شهدته تسعيرة “تفصيل” الأضحية و تقطيعها لدى محلات الجزارة، و التي شهدت بدورها زيادة قدرت في خمسين درهما عن كل رأس غنم، حيث برر الجزارة ذلك بكونهم “مخلين ولادهم بعيدو بوحدهم و جايين يذبحو و يفصلو للناس”.
8 تعليقات
غلاء الأسعار وارتفاع ثمن الاضاحي وزيدها حتى الجزارة..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من لم يراعي لظروف المواطنين الصعبة..
دير الفيديو وتعلم و فصل راسك وفلوسو تبرع بيهم مع الدار فشي قهوة
خاصهوم يديرو ليها 1000 درهم باش الناس تعلّم تدبح الاضحية ديالها وتفصلها راسها كيف كانو كيديرو والدينا ،
الزيادة اصبحت موضا كل واحد يزيد كي يبغي وعلى هواه
اغلبية المغاربة يستغلون الظروف للربح السريع
انه الجشع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حسبنا الله ونعم الوكيل.
علاش الانسان ما يذبح راسوا ويسلخ ويفصل ما يحتاج لشي حد يستغلوا