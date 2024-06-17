موظفو ونزلاء السجن المحلي بني ملال يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

في إطار حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بالاحتفاء بعيد الأضحى المبارك لسنة 2024 م والذي صادف يوم الاثنين 17 يونيو 2024 ، ولما لهذه المناسبة من دلالات دينية واجتماعية في نفوس المواطنين النزلاء والموظفين فإن إدارة المؤسسة السجنية بني ملال عملت على توفير كل الظروف المواتية حتى تمر هذه المناسبة الدينية في أجواء أسرية يطبعها الأمن والانضباط،

وتم إعداد برنامج غذائي وفق التقاليد المغربية العريقة مع ذبح الأضاحي بمختلف أحياء المؤسسة بحضور مديرها ورؤساء المصالح بها وكذا الموظفين المداومين خلال هذه المناسبة المباركة، حيث تم بالموازاة مع ذلك إقامة حفل إفطار لفائدة الموظفين المداومين مع ذبح أضحية العيد لفائدتهم والتي تتكلف باقتنائها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج،

ويأتي ذلك حرصا من المندوبية العامة على العناية والاهتمام بشؤون الموظفين تثمينا لمجهوداتهم وتضحياتهم الجسام التي يضطلعون بها حفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها .

هذا وقد مرت هذه المناسبة الدينية في جو مفعم بالغبطة والسرور بين جميع النزلاء والنزيلات والموظفات والموظفين مما لاقى استحسان الجميع.