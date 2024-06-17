مع اختتام موسم الحج.. تحذير سعودي ونصائح “واضحة”

حذرت السلطات السعودية، الاثنين، من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة مع اختتام الحجاج مناسك الموسم الحالي، في ظلّ طقس حارّ، أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.

وقالت وزارة الصحة السعودية لقناة “الإخبارية” الرسمية إن “المشاعر المقدسة تسجل، الاثنين، أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ49 درجة مئوية، ونوصي ضيوف الرحمن بعدم التعرض للشمس”، في حين كان حجّاج يطوفون حول الكعبة وآخرون يرمون الجمرات الثلاث في منى في أول أيام التشريق.

وحذّرت وزارة الصحة في منشور على منصّة إكس، من التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحًا والرابعة عصرًا، ناصحةً الحجّاج بـ”تجنّب الإجهاد الحراري عبر حمل المظلة والإكثار من شرب الماء”.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد تسجيل “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات”.

وأكدت الوزارة في بيان أن “الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو استخدام المظلة، كان سيقلل حالات الإصابة بالإجهاد الحراري”.

وأضافت “إرشاداتنا الصحية للأيام القادمة واضحة وسهلة وهي: حمل المظلة، شرب الماء بانتظام، عدم التعرض للشمس”.