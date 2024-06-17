هاريس تهنئ المسلمين : عددكم في إدارتنا أكبر من أي وقت مضى

وجهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسالة معايدة للأمريكيين المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، في ظل تنامي الغضب في المجتمع العربي من تعامل إدارة الرئيس جو بايدن من الحرب في غزة.

وأكدت في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أنها وبايدن “يفتخران في أن عدد الأمريكيين المسلمين الذين يعملون في إدارتنا أكبر من عدد المسلمين الذين عملوا في كافة الإدارات السابقة مجتمعة”.

واعترفت بأن “المسلمين في أمريكا عانوا من عدد غير متناسب من الهجمات التي تغذيها الكراهية”، مشيرة إلى “أننا شهدنا ارتفاعا في الحوادث المعادية للفلسطينيين، والمعادية للعرب، والمعادية للسامية، والمعادية للإسلام في جميع أنحاء أمريكا خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

وأضافت: “لقد اضطر عدد كبير جدا من مواطنينا الأمريكيين إلى التعايش مع الخوف من استهدافهم أو تصنيفهم أو مهاجمتهم لمجرد طريقة عبادتهم، أو مظهرهم، أو هويتهم”.

أما في ما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة، فشددت على أن “إدارة بايدن تعمل جاهدة لإنهاء القتال وتحرير كافة الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من الأمن والحرية والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.