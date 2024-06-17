وزارة الصحة السعودية: لا أمراض معدية بين الحجاج

أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي أمراض معدية بين الحجاج في موسم حج هذا العام، موضحة مواصلتها جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم الحج.

وقال وكيل وزير الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار، في تصريحات صحفية، إننا لم نسجل أي أمراض معدية بين الحجاج، فيما جرى مراعاة أصحاب الحالات الخاصة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية التزام المنظومة الصحية السعودية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن عبر أطرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم في موسم الحج.

وواصلت وزارة الصحة جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج العام الجاري، إذ استفاد نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الثامن من شهر ذي الحجة.

وأوضحت أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، مشيرة إلى أنه تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح، و218 قسطرة قلبية، و676 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 2022 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.