طقس يوم العيد ..أجواء حارة بكل ربوع الوطن

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح و الليل، وفوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية و الوسطى.

وستهب رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتطاير الغبار، وذلك بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و 25 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، و كذا بشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وبوجدور، وسيكون أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان في الصباح الباكر ما بين رأس حديد ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.