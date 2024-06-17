طقس يوم العيد ..أجواء حارة بكل ربوع الوطن
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.
كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح و الليل، وفوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية و الوسطى.
وستهب رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتطاير الغبار، وذلك بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و 25 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، و كذا بشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بجنوب المنطقة الشرقية.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وبوجدور، وسيكون أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان في الصباح الباكر ما بين رأس حديد ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
6 تعليقات
الحمدلله اليوم الجو معتدل مع اجواء العيد الأضحى المبارك كل عام وانتم بخير.
نتمنى ان تمر الأجواء باردة ، عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير يآرب.
في مدينتي لم تعرف رياح ولم يكن هناك تطاير الغبار جو رائع جدا نتمنى ان يعم المملكة المغربية.
في هذه الفترة يتغير الطقس وتكثر فيه صواعق الرعد والفيضانات ونطلب السلامة للجميع وخاصة المناطق الجبلية.
ونحن نعيش أجواء فرحة العيد لم نشعر بارتفاع الحرارة ما عادا ارتفاع الأضحية هههههههههههه
بالفعل المنطقة الجنوبية من البلاد دائما تعرف ارتفاع درجة الحرارة نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من المزروعات الموسمية التي تحتاج إلى نزول المطر اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولطفك بعبادك يآرب.