بعد اعلانها لهدنة تكتيكية بغزة… نتنياهو يهاجم قيادة الجيش

2024-06-16 / 20:22
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هبة بريس_وكالات

بعد إعلانها لهدنة تكتيكية في مدينة رفح بقطاع غزة من جانب واحد، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي، واصفا إياها بالهدنة غير المقبولة التي تم التفكير فيها دون التنسيق،  وأنه “سمع عنها عبر الإعلام“.

وأكد نتنياهو أن “إسرائيل دولة لديها جيش، وليست جيشا لديه دولة”، وأكد أن “هناك من يريد تغيير أهداف الحرب (على قطاع غزة) على غرار الوزيرين المستقيلين”، في إشارة لبيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين استقالا من حكومة الطوارئ الأسبوع الماضي، معتبرا أنهم “يريدون قرارات انهزامية”.

2024-06-16 / 20:22
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