آكادير : تسجيل حالتي انتحار خلال أسبوع داخل حي واحد
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية اكادير ،يوم امس السبت ، بإجراء تشريح طبي على جثة فتاة انتحرت بمنزل عائلتها، بحي الداخلة ، لكشف السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار ذلك في الأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية للأمن الولائي لأكادير،
وأفادت مصادر ” هبة بريس ” بأن الفتاة المنتحرة هي طالبة بإحدى كليات جامعة ابن زهر، عثر عليها معلقة بحبل ملفوف حول العنق بمنزل عائلتها بحي الداخلة، مرجحة إقدام الهالكة على الانتحار نظرا لمعاناتها النفسية.
وقبل أيام ، جرى العثور على جثة طفل وهو تلميذ بإحدى المدارس بأكادير، وضع حدا لحياته بمنزل عائلته ، وسط انهيار والديه بعد اكتشافهما ان طفلهما قد فارق الحياة .
هذه الواقعة التي شهدها حي الداخلة، لم يعرف بعد أين وصلت التحقيقات بخصوصها، بعد ان كشفت مصادر الجريدة، ان قضية انتحار تلميذ يلفها غموض.
30 تعليقات
الله اكبر ربي يرحمهم و يوسع عليهم ويصبر اهلهم
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر ذويهم يارب
ربي يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمهم ويوسع عليهم ويجعل مثواهم الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان
ربي يرحمهم و يصبر اهاليهم يا رب
ربي يرحمهم ويجعل متواهم الجنة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
ربي يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى ويصبر والديهم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين و يلهم اهاليهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون