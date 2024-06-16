آكادير : تسجيل حالتي انتحار خلال أسبوع داخل حي واحد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية اكادير ،يوم امس السبت ، بإجراء تشريح طبي على جثة فتاة انتحرت بمنزل عائلتها، بحي الداخلة ، لكشف السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار ذلك في الأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية للأمن الولائي لأكادير،

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” بأن الفتاة المنتحرة هي طالبة بإحدى كليات جامعة ابن زهر، عثر عليها معلقة بحبل ملفوف حول العنق بمنزل عائلتها بحي الداخلة، مرجحة إقدام الهالكة على الانتحار نظرا لمعاناتها النفسية.

وقبل أيام ، جرى العثور على جثة طفل وهو تلميذ بإحدى المدارس بأكادير، وضع حدا لحياته بمنزل عائلته ، وسط انهيار والديه بعد اكتشافهما ان طفلهما قد فارق الحياة .

هذه الواقعة التي شهدها حي الداخلة، لم يعرف بعد أين وصلت التحقيقات بخصوصها، بعد ان كشفت مصادر الجريدة، ان قضية انتحار تلميذ يلفها غموض.