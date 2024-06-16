صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بتطوان

2024-06-16 / 20:12
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الرباط – أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

   “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

2024-06-16 / 20:12
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