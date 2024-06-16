صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بتطوان
الرباط – أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.
7 تعليقات
عيد مبارك سعيد علي سيدنا محمد السادس نصره الله
عيد مبارك على جميع المغاربة
عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وكل عام وانتم بخير
حفظك الله ورعاك سيدي ومولاي عيد مبارك سعيد
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وعيد مبارك سعيد يا ملكنا الغالي
عيد مبارك سعيد ملكنا الغالي ادخله الله عليكم باليمن والبركات
حفظكم الله ورعاكم وزادكم فخرا ومحبةيا أمير المؤمنين