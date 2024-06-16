جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1484 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين
المجموع العام: 1484
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
9 تعليقات
حفظ الله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير .
لكل من حصل على العفو الملكي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار هذا العفو، عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية أينما حلت .
بمناسبة العيد الأضحى نرفع احر التبريكات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسرته العلوية الكريمة اطال الله في عمره .
حفظ الله مولانا ورعاه وسدد خطاه وأبعد عنه كل سوء ومكروه يا رب العالمين .
إنها مناسبة غالية على قلوبنا وصاحب الملك محمد السادس كل عام يعفو عن الكثير من السجناء الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة أو المؤبد حفضه الله على هذا العمل العظيم وجعله الله في ميزان حسناته.
نتمنى أن يستفيد الساجن من هذا العفو الملكي وان يكون يستحقه مثلا كلأمهات والمسنين وضحايا الاغتصاب وغيرهم من ضحايا المجتمع المغربي.
العفو الملكي هو صفة حسنة ومبادرة طيبة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولكن يجب على المسؤولين أن تكون هناك الشفافية والنزاهة والمصداقية وعدم التمييز بين السجناء بدون كلمة (باك صاحبي) وانتهى الكلام.
اللهم دم العز والنصر والتمكين لملكنا الحبيب الذي يسهر دائما في خدمة الوطن والمواطنين بجميع المقايس وحفظة الله بما حفظه به الذكر الحكيم واطال الله في عمره .
نتمنى لملكنا الغالي الافراح والمسرات أينما حل وارتحل والنصر له دائما وأبدا على من عداه وعيد مبارك سعيد للجميع.