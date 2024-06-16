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32 مليون وجبة مقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة هذا العام

2024-06-16 / 15:34
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هبة بريس

قال رئيس لجنة الإعاشة والتغذية، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، نبيل عابد الثقفي، إن عدد الوجبات المقدمة للحجاج البالغ عددهم 1.8 مليون حاج، بلغ أكثر من 32 مليون وجبة خلال موسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة.

وأضاف الثقفي، في تصريحات صحفية، أن عدد وجبات الحاج الواحد، تبلغ 18 وجبة خلال فترة وجوده في المشاعر من تاريخ 8 إلى 13 ذي الحجة (فطور، غداء، عشاء)، حيث يقدر متوسط تكلفة تلك الوجبات 500 ريال للفئة الاقتصادية، بينما تكلفة الوجبات للحاج الواحد في باقة الفئات الأعلى تبدأ من 500 ريال حتى ألفي ريال.

وأوضح أن عدد مطابخ المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في التغذية المؤهلة من أمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تبلغ 327 مطبخا، بطاقة استيعابية تفوق أكثر من 5 ملايين حاج للوجبة الواحدة في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى استخدام الوجبات المطبوخة والمجمدة والمعقمة، موضحا أن المنشآت التي تعمل في التغذية لديها تحديات كبيرة خصوصا في الخدمات اللوجستية، نظرا إلى الازدحام الشديد وحركة المشاة المتزايدة وعدم دخول المركبات في المواقع في مناطق محددة في المشاعر وخصوصا في منى، مبرزا أن ذلك يعد تحديا كبيرا في القطاع اللوجستي، لكن جميع المنشآت لديها الخبرة اللازمة سنويا في تجاوز هذه التحديات.

2024-06-16 / 15:34
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