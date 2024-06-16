أوروبا 2024 .. فرنسا تعوّل على مبابي لإحراز النجمة الثالثة

2024-06-16 / 15:28
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يدخل المنتخب الفرنسي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم من بين أبرز المرشحين لاحراز اللقب، إلا انّ آماله تعتمد بشكل كبير على عدم تشتت ذهن نجمه كيليان مبابي بمصير ناديه الجديد.

وهيمن الحديث على وداعية مبابي من باريس سان جرمان وانتقاله الصاخب والمنتظر في آن إلى ريال مدريد الإسباني، على أبرز عناوين الصحف في فرنسا وإسبانيا في الأشهر الأخيرة.

وكان واضحاً انّ حضور مبابي في سان جرمان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كان أشبه بتمرير للوقت، فلم يظهر في أفضل حالاته الفنية خلال مبارياته مع نادي العاصمة.

2024-06-16 / 15:28
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