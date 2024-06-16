مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– ميدلت : ملمتران (02)

– بوعرفة : 01 ملمتر

– وجدة، الرشيدية، تاوريرت و إفران : أقل من ملمتر