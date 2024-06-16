مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– ميدلت : ملمتران (02)
– بوعرفة : 01 ملمتر
– وجدة، الرشيدية، تاوريرت و إفران : أقل من ملمتر
7 تعليقات
الحمدلله على هذه الأمطار المباركة وخاصة في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة شهر الخير والبركة .
امطار تعود بالنفع في ملئ السدود من اجل توفير المياه .
الحمدلله على كثيرا مباركا فيه على نعمة الماء ، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والحمدلله حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك .
إن الله تعالى على كل شيء قدير يحيي الأرض بعد موتها والحمدلله على نعمة الله .
رغم أنها جاءت في هذا الفصل متؤخرة فهي تكون مفيدة بالنسبة للمزروعات الموسمية.
الحمدلله عم الخير والبركة في هذه الأيام المباركة.
يجب على الأشخاص الذين يقومون بنزهة قرب الانهار ان يأخذوا الحيطة والحذر من فيضان النهر، لأن في هذه الفترة تكثر الفياضانات والصواعق الرعدية.