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مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-06-16 / 13:36
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– ميدلت : ملمتران (02)

– بوعرفة : 01 ملمتر

– وجدة، الرشيدية، تاوريرت و إفران : أقل من ملمتر

2024-06-16 / 13:36
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‫7 تعليقات

  1. الحمدلله على هذه الأمطار المباركة وخاصة في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة شهر الخير والبركة .

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  3. الحمدلله على كثيرا مباركا فيه على نعمة الماء ، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والحمدلله حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك .

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  7. يجب على الأشخاص الذين يقومون بنزهة قرب الانهار ان يأخذوا الحيطة والحذر من فيضان النهر، لأن في هذه الفترة تكثر الفياضانات والصواعق الرعدية.

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