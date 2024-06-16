بلدية دنماركية تقرر سحب الاستثمارات من شركات صهيونية

قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة “ريتساو” الدنماركية للأنباء، تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن.

ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات مع شركات من بينها “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”بوكينغ هولدينغ”.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية يوجد (451) ألف مستوطن في (132) مستوطنة و (147) بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألفا شرقي مدينة القدس