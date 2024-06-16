خطف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى جزائري

2024-06-16 / 12:28
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تجمهر عشرات السكان الغاضبين، في وقت متأخر من ليلة السبت، أمام إحدى المستشفيات في مدينة سيدي عبد القادر بولاية ورقلة، جنوب شرقي الجزائر، وذلك عقب أنباء عن خطف رضيعة حديثة الولادة.

وذكرت صحيفة “الخبر” المحلية، أن أحداث الواقعة جرت في مستشفى “الأم والطفل” التخصصي، حيث “أقدمت امرأة مجهولة على خطف طفلة حديثة الولادة، قبل أن تلوذ بالفرار”.

وقام أهل وأقارب الطفلة، وهم من بلدية الرويسات، عقب الحادثة، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين في القضية.

وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الواقعة.

2024-06-16 / 12:28
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