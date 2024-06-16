علماء روس يبتكرون تقنية جديدة لاستخلاص النفط من النفايات البلاستيكية

2024-06-16 / 10:39
0

ابتكر علماء روس من جامعة “بيرم” للبحوث، تقنية جديدة للحصول على المنتجات النفطية من النفايات البلاستيكية، باستخدام الماء كمذيب للبلاستيك.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الباحثين في الجامعة استخدموا الطريقة المبتكرة بنجاح على أكثر من 100 نوع من النفايات البلاستيكية، في حين أن الطرق المستخدمة حاليا تصلح لبعض الأنواع القليلة فقط.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا الابتكار هو المعالجة العميقة للنفايات باستخدام مذيب (الماء في حالة سائلة).

وتبلغ كمية النفايات البلاستيكية في روسيا مابين 3.5 إلى 8.5 مليون طن سنويا، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكمية عام 2025، في حين تصل نسبة النفايات البلاستيكية التي يعاد تدويرها من 5 إلى 12 بالمئة

2024-06-16 / 10:39
0

مقالات ذات صلة

بلدية دنماركية تقرر سحب الاستثمارات من شركات صهيونية

2024-06-16 / 12:49

خطف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى جزائري

2024-06-16 / 12:28

تق_تل في يومين.. بكتيريا “آكلة للحوم” تنتشر في اليابان

2024-06-16 / 09:13

إياد أصغر حاج يخرج إلى الوجود بمشعر عرفات

2024-06-15 / 23:39

أبو عبيدة…غزة تحولت إلى كمائن للم.وت

2024-06-15 / 21:45

بعد الركن الأعظم..حجاج بيت الله ينفرون نحو مزدلفة

2024-06-15 / 20:13

رغم التنديدات الدولية.. مرتزقة البوليساريو يواصلون تجنيد الأطفال

2024-06-15 / 18:49

حرب غزة… الجيش الإسرائيلي يقر بمق.تل 8 جنود

2024-06-15 / 18:23

وزير مالية فرنسا: سنعاني أزمة مالية إن فاز اليمين…

2024-06-15 / 13:22

أبو عبيدة: “ندعو الحجاج أن يتذكروا إخوانهم في غزة…

2024-06-15 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى