علماء روس يبتكرون تقنية جديدة لاستخلاص النفط من النفايات البلاستيكية

ابتكر علماء روس من جامعة “بيرم” للبحوث، تقنية جديدة للحصول على المنتجات النفطية من النفايات البلاستيكية، باستخدام الماء كمذيب للبلاستيك.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الباحثين في الجامعة استخدموا الطريقة المبتكرة بنجاح على أكثر من 100 نوع من النفايات البلاستيكية، في حين أن الطرق المستخدمة حاليا تصلح لبعض الأنواع القليلة فقط.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا الابتكار هو المعالجة العميقة للنفايات باستخدام مذيب (الماء في حالة سائلة).

وتبلغ كمية النفايات البلاستيكية في روسيا مابين 3.5 إلى 8.5 مليون طن سنويا، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكمية عام 2025، في حين تصل نسبة النفايات البلاستيكية التي يعاد تدويرها من 5 إلى 12 بالمئة