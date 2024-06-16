24 نصيحة صحيّة وغذائيّة لعيد الأضحى

يعدّ عيد الأضحى من الأعياد الدينية التي ينتظرها المسلم في كل عام ليحتفل به مع عائلتهِ وأصدقائهِ وليُقدم الأضحيّة لرب العالمين، ولكي يكون عيدك جميلاً وخالياً من الأمراض والمشاكل الصحيّة الطارئة ننصحك بأن تتقيّد بهذه النصائح الصحيّة والغذائيّة التي سنقدمها لك من خلال السطور التاليّة.

13 نصيحة غذائية لعيد الأضحى:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من المهم الاستعداد بطريقة صحية للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، حيث يجب الالتزام بأنماط الأكل الصحية خلال هذه الفترة.

فيما يلي سوف نقدم مجموعة نصائح غذائية لعيد الأضحى ستساعدك على الاستمتاع بالعيد بطريقة صحية ومتوازنة:

نصائح غذائية للعيد

من الضروري أن تبتعد خلال أيّام عيد الأضحى عن شرب أي نوع من المشروبات الغازية الضّارة والمليئة بالسكريات، والاعتماد على شرب المشروبات الطبيعيّة والعشبية كالشاي الأخضر، شاي النعناع، وشاي اليانسون.

عدم الإكثار من تناول اللحوم المليئة بالدهون خلال أيّام العيد، والاكتفاء بتناول طبق واحد في في اليوم، مع الحرص على تناول طبق من الخضار الطازجة قبل تناول اللحم.

غسل اليدين جيّداً عندما تتعامل مع اللحوم النيئة، مع الحرص كذلك على غسل كل الأدوات التي استخدمتها في تقطيع اللحم، وذلك تجنباً لكل أنواع البكتيريا والجراثيم الضّارة.

عدم شرب المياه مباشرةً بعد تناول وجبة اللحوم خلال الغداء أو العشاء، وذلك لأنّ شرب المياه بعد الطعام مباشرةً يتسبّب في إصابة الإنسان بعسر الهضم المُزعج.

عدم تناول اللحوم على وجبة العشاء، والاكتفاء بطبق من الخضار الطازجة، أو الفاكهة الموسميّة.

إضافة القليل من البقدونس الأخضر إلى وجبات الطعام اليوميّة في عيد الأضحى، وهذا لأنّ البقدونس يُساعد على تعديل درجة الحموضة في المعدة، مما يقي الإنسان من الإصابة بالحموضة الزائدة، ويمنع الجسم من امتصاص الدهون الضّارة.

تناول طبق يومي من الخيار الطازج، وذلك لأنّهُ يحتوي على كميّةٍ وفيرة من المركبات التي تساعد في الوقاية من الإمساك والتخلّص من السموم والبكتيريا المتراكمة في الأمعاء.

تقطيع لحوم الأضحيّة بشكلٍ سريع، ووضعها في أكياسٍ نظيفة و مخصصة لحفظ الأغذيّة، ووضعها في الثلاجة لتصل إلى درجة التجمد.

التخفيف قدر المستطاع من تناول حلويات العيد، واستبدالها بالفاكهة الموسميّة، وقطع من الفاكهة المُجففة، والتقليل كذلك من تناول المشروبات المُنبهة كالشاي أو القهوة، واستبدالها بالعصائر الطبيعيّة الطازجة كعصير الليمون، البرتقال، التفاح، الفراولة، والأناناس.

تقسيم وجباتك اليوميّة خلال أيّام عيد الأضحى إلى خمسة وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

الابتعاد عن الجلوس لساعاتٍ طويلة في المنزل أو في مشاهدة التلفاز، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضيّة الخفيفة يوميّاً لمدة نصف ساعة.

شرب كميات كبيرة من المياه في اليوم فهي تساعد على تخليص الجسم من السموم والأملاح المُحتبسة والتي تسبب الانتفاخ والتورم للإنسان.

غسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام، وعدم شراء الطعام الملوث والمكشوف الذي يُباع في الطرقات العامة.

11 نصيحة صحية تساعدك على الهضم في عيد الأضحى:

عيد الأضحى هو فرصة لتناول مأكولات لذيذة بكثرة، ولكن هذا قد يؤدي إلى مشاكل هضمية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. سنقدم لك فيما يلي مجموعة نصائح صحية في عيد الأضحى التي يمكن اتباعها للمساعدة على الهضم السليم خلال هذه المناسبة المباركة:

إذا كنت تتّبع نظام غذائي معين يجب أن تدارك الأمر قبل 10 أيام من عيد الأضحى، حيث ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة النباتية في فترة ما قبل العيد حتى لا تكسب وزناً إضافياً أثناء العيد.

إذا كنت مدعواً إلى مأدبة غداء احرص على تناول وجبة الفطور خفيفة كأن تتناول كوب لبن أو تفاحة، فالإفطار يساعد على عملية التمثيل الغذائي ولا يجعلنا نأكل المزيد من الطعام عند وجبة الغذاء.

احرص على تناول قطعة فاكهة قبل وجبة الغداء بربع ساعة فهي تساعد على منع حدوث التخمة والإمساك وتساعد على تسهيل عملية الهضم.

احرص على بدء طعامك بشرب طبق الحساء ثم السلطة، يساعد طبق الحساء والسلطة على الشعور بالامتلاء والشبع ولن تضطر لتناول الكثير من الأطعمة الأخرى، كما ستستفيد من فيتامينات والمعادن الموجودة بها.

عندما تتناول السلطات مع الأطعمة لن تعاني من مشكلة عسر الهضم، حيث تساعد الألياف الموجودة في السلطة على تسهيل عملية الهضم ولن تشعر بالتخمة والانتفاخ.

مآدب الغذاء تزخر بمختلف الأنواع من اللحوم فاحرص على تناول اللحوم الخالية من الدهون كالتونة والسردين والطيور، واختر الطعام المشوي وابتعد عن الأطعمة المقلية.

امتنع تماماً عن تناول الحلويات بعد وجبة الغداء لأنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ويتسبّب تناولها بعد وجبة الغداء إلى الشعور بالتخمة، لذا اعتذر عن تناولها.

امتنع عن شرب الشاي والقهوة بعد تناول الطعام لأنها تحتوي على مادة الكافيين التي تتسبّب بارتجاع الحموضة من المعدة إلى المري مما يشعرك بالحرقة والألم، كما أنّ الحديد الموجود في الشاي يعيق امتصاص الحديد والبروتين من الأمعاء.

امتنع عن شرب المشروبات الغازية بعد الطعام لأن الغازات الموجودة فيها تدفع الطعام من المعدة إلى الأمعاء قبل أن تهضم بشكل جيد مما يتسبّب في الشعور بالتخمة وعسر الهضم.

امتنع عن تناول الفاكهة بعد تناول الطعام فهي تتسبّب في تطبّل البطن، لأن تواجدها مع الأطعمة الأخرى يعيق عملية هضمها مما يؤدي إلى تخمّرها في المعدة وحدوث عسر الهضم.

امتنع تماماً عن شرب المياه الباردة بعد الطعام، لأنّ الأنزيمات الهاضمة في المعدة تحتاج لدرجة حرارة 37 حتى تقوم بعملها فعندما تشرب المياه الباردة تنخفض درجة حرارة الجسم فيضطرب عمل الانزيمات الهاضمة مما يؤدي للإصابة بعسر الهضم.