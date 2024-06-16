الحجاج يرمون “جمرة العقبة” الكبرى في مشعر منى

2024-06-16 / 09:33
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بدأ أكثر من 1.8 مليون حاج قبيل فجر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدؤون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

2024-06-16 / 09:33
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‫5 تعليقات

  2. اللهم لاتحرمنا من هذا المقام العظيم ولا تحرمنا من شعائر هذا الركن العظيم في الإسلام وتقبل منهم صالح الأعمال وجعلها الله لهم في ميزان حسناتهم يارب 🤲

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  3. عيد مبارك على حجاجنا وعلى الأمة الإسلامية جميعا وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يارب وانصر اخواننا المسلمين فلسطين 🇵🇸 يارب.

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  4. الحمدلله على نعمة الإسلام ويوم النحر هو يوم العيد والحمدلله في الأمس مرت الأمور في احسن الأحوال وعيد مبارك عليكم جميعا وكل عام والأمة الإسلامية بخير .

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