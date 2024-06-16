تق_تل في يومين.. بكتيريا “آكلة للحوم” تنتشر في اليابان
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، عن انتشار مرض جلدي في اليابان، ناتج عن بكتيريا نادرة “تأكل اللحم” يمكن أن تقتل المصابين خلال 48 ساعة.
ووصلت حالات الإصابة بمتلازمة الصدمة السمية للمكورات العقدية (STSS) في اليابان، الناجمة عن عدوى المكورات العقدية، إلى 977 حالة هذا العام بحلول الثاني من يونيو الجاري، وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ 941 حالة تم الإبلاغ عنها طوال العام الماضي، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.
وحسب “بلومبيرغ”، عادة ما تسبب عدوى المكورات العقدية من المجموعة “أ” المعروفة باسم (GAS)، تورما والتهابا في الحلق عند الأطفال يُعرف باسم “التهاب الحلق العقدي”. ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
كما يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تؤدي إلى تطور الأعراض بسرعة، بما في ذلك آلام وتورم الأطراف، والحمى، وانخفاض ضغط الدم، والتي يمكن أن يتبعها نخر (تآكل الأنسجة)، ومشاكل في التنفس، وفشل في الأعضاء والموت.
6 تعليقات
المهم امريكا دائما تسعى بشتى الوسائل لضرب الاقتصاد العالمي مما تسبب الرعب في العالم لاحولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .
سبحان الله كل عام والصين تظهر عندنها أمراض كثيرة وفيروسات كورونا فيروس الطيور والفيروسات وغيرها ومن عندهم تنقل العدوى .
إنها تفكرنا بمصيبة كورونا، لطفك بعبادك يارب.
أين هي منظمات الصحة العالمية حتى تراقب هذه الأغنام أو الأبقار قبل ذبحها حتى لا تعرض المستهلك للخطر .
السلامة الغذائية حماية الإنسان ،اللهم سترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .
نطلب السلامة للجميع،والمغرب كيف حالة المواشي بها هل هي سليمة من هذه الباكتيريا على علم أننا على اقتراب عيد الأضحى 🐑 ادخله الله تعالى عليكم بالصحة والعافية يارب 🤲