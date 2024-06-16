تق_تل في يومين.. بكتيريا “آكلة للحوم” تنتشر في اليابان

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، عن انتشار مرض جلدي في اليابان، ناتج عن بكتيريا نادرة “تأكل اللحم” يمكن أن تقتل المصابين خلال 48 ساعة.

ووصلت حالات الإصابة بمتلازمة الصدمة السمية للمكورات العقدية (STSS) في اليابان، الناجمة عن عدوى المكورات العقدية، إلى 977 حالة هذا العام بحلول الثاني من يونيو الجاري، وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ 941 حالة تم الإبلاغ عنها طوال العام الماضي، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

وحسب “بلومبيرغ”، عادة ما تسبب عدوى المكورات العقدية من المجموعة “أ” المعروفة باسم (GAS)، تورما والتهابا في الحلق عند الأطفال يُعرف باسم “التهاب الحلق العقدي”. ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

كما يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تؤدي إلى تطور الأعراض بسرعة، بما في ذلك آلام وتورم الأطراف، والحمى، وانخفاض ضغط الدم، والتي يمكن أن يتبعها نخر (تآكل الأنسجة)، ومشاكل في التنفس، وفشل في الأعضاء والموت.