طقس الأحد ..ارتفاع ملموس في درجة الحرارة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بأجواء حارة نسبيا بكل من سهول تادلة، الرحامنة، الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بضباب محلي فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية و السهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل و الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق شمال الأطلس الكبير و جنوب المنطقة الشرقية

كما يلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي و بالسواحل الوسطى و الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 19 و25 درجة بأقصى كل من جنوب و جنوب شرق المملكة إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا بمنطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأنحاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف و سيدي إيفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.