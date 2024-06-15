أبو عبيدة…غزة تحولت إلى كمائن للم.وت
هبة بريس_ الرباط
نشر الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، (نشر) تغريدة عبر تليغرام، تعهد فيها بالمزيد، على خلفية مقتل 8 جنود إسرائيليين اليوم في رفح.
وقال أبوعبيدة إن عمليات المقاومة المركبة والنوعية اليوم في رفح، هي تأكيد جديد على فشل الجيش الاسرائيلي أمام المقاومة وضرباتها الموجعة التي ستستمر في كل مكان يتواجد فيه الجيش.
وأضاف أبوعبيدة “أن الجيش الإسرائيلي وهو بقطاع غزة، لن يجد سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرض غزة بعون الله” على حد قوله.
26 تعليقات
اللهم انصر اخوتنا في غزة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. واعباد الله راه رائحة الموت تفوح في أراضي غزة..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة وأن يتجاوز عنهم..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
الشعب الفلسطينى من يؤدي الثمن أما قادة حماس صدعونا بالشعارات وهم يتنعمون في قصور لندن ونيويورك وطهران ،السؤال هو لمذا تدعم حماس الحوثيين وحزب الله وشيعة العراق وسوريا!!!؟ هل تيقنت الدول العربية أن حماس آلة لتشييع المسلمين الغيورين المتأثرين بمشاهد القتل!!؟؟؟ سياسة قذرة تلعبها حماس وإيران