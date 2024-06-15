أبو عبيدة…غزة تحولت إلى كمائن للم.وت
هبة بريس_ الرباط
نشر الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، (نشر) تغريدة عبر تليغرام، تعهد فيها بالمزيد، على خلفية مقتل 8 جنود إسرائيليين اليوم في رفح.
وقال أبوعبيدة إن عمليات المقاومة المركبة والنوعية اليوم في رفح، هي تأكيد جديد على فشل الجيش الاسرائيلي أمام المقاومة وضرباتها الموجعة التي ستستمر في كل مكان يتواجد فيه الجيش.
وأضاف أبوعبيدة “أن الجيش الإسرائيلي وهو بقطاع غزة، لن يجد سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرض غزة بعون الله” على حد قوله.
11 تعليقات
الله ينصركم ويحفظكم ويثبت اقدامكم يا رب
اللهم انصر اخواننا في غزة وفلسطين يارب العالمين
الله اكبر ولله الحمد
اللهم سدد رميهم وانصرهم
الله ينصركم ويرفع رايتكم ويخذل كل م عاداكم
اللهم انصر الأسلام والمسلمين……
اللهم انصر المقاومة
اللهم انصر اخواننا المجاه دين وسدد رميهم وثبتهم
نصر من الله وفتح قريب
الله عز وجل ينصر عباده المجاهدين كيفما يشاء
اللهم أنصر أهلنا في غزة اللهم إرحمهم برحمتك
حسبي الله ونعم الوكيل