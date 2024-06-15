أزمة الأساتذة الموقوفين.. الغلوسي يناشد التدخل رأفة بأسرهم وأبنائهم

2024-06-15 / 21:15
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هبة بريس_ الرباط

وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء للتدخل العاجل لإدخال الفرحة على أبناء وأسر الأساتذة المحرومين من الأجرة والتعويضات العائلية وإنهاء محنتهم.

وعلّق الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية، بالقول: “بأي حال عدت ياعيد ؟؟ هناك من يكابد للحصول على ثمن خروف في ظل ارتفاع صاروخي للأثمان وسيطرة الشناقة والسماسرة على السوق، وهناك أيضا أساتذة تم توقيفهم على خلفية الحراك التعليمي، بعضهم تم إرجاعه للعمل بعد عقد مجالس تأديبية، كما أن هناك آخرون لم تصدر ضدهم أية عقوبة لحدود الآن رغم انعقاد المجالس التأديبية منذ مطلع الشهر الماضي”.

وتابع الغلوسي متأسفا بالقول: ” لكن للأسف هناك أساتذة محرومون من الأجرة والتعويضات العائلية منذ شهر يناير”، مناشدا رئيس الحكومة، وكافة الضمائر الحية والمسؤولين من أجل التدخل العاجل  للمساهمة في انهاء محنة إنسانية وإدخال البهجة والفرح خلال هذا العيد على ابناء وأسر هؤلاء الأساتذة الذين عوقبوا فقط لأنهم احتجّوا ضد الحيف والظلم الذي لحق بهم لعقود من الزمن” على حد وصفه.

2024-06-15 / 21:15
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