بعد الركن الأعظم..حجاج بيت الله ينفرون نحو مزدلفة

2024-06-15 / 20:13
2

هبة بريس_الرباط

بعد مغيب الشمس وبعد وقوفهم بجبل عرفات الذي يعد ركنا من أركان الحج الأعظم، ينفر حجاج بيت الله الحرام نحو مزدلفة، ضمن محطتهم الثالثة من محطات مناسك الحج، بعد يوم التروية والوقوف بعرفة.

هذا ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيتون هناك ليلتهم، ويجمعون حصى الجمرات قبل التوجه فجر العاشر من ذي الحجة إلى مشعر منى لإتمام بقية مناسك يوم النحر (يوم عيد الأضحى)، حيث سيرمون جمرة العقبة وينحرون الهدي (الأضاحي)، ويطوفون حول الكعبة المشرفة طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من الإحرام.

2024-06-15 / 20:13
2

مقالات ذات صلة

إياد أصغر حاج يخرج إلى الوجود بمشعر عرفات

2024-06-15 / 23:39

أبو عبيدة…غزة تحولت إلى كمائن للم.وت

2024-06-15 / 21:45

رغم التنديدات الدولية.. مرتزقة البوليساريو يواصلون تجنيد الأطفال

2024-06-15 / 18:49

حرب غزة… الجيش الإسرائيلي يقر بمق.تل 8 جنود

2024-06-15 / 18:23

خطيب عرفة: الحج إظهار للشعيرة وليس مكاناً للشعارات السياسية

2024-06-15 / 16:57

وزير مالية فرنسا: سنعاني أزمة مالية إن فاز اليمين…

2024-06-15 / 13:22

أبو عبيدة: “ندعو الحجاج أن يتذكروا إخوانهم في غزة…

2024-06-15 / 11:05

أزيد من مليوني حاج يقفون على صعيد عرفات

2024-06-15 / 09:54

بارديلا يتعهد بتسهيل ترحيل الإسلاميين الأجانب من فرنسا

2024-06-14 / 19:41

الجزائر.. “شاورما” مشبعة بمادة حفظ الجثث تثير هلعا كبيرا

2024-06-14 / 18:43

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى