آكادير : تراكم النفايات يحبس أنفاس المارة

2024-06-15 / 19:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد عدد من احياء مدينة اكادير، على بعد يوم واحد فقط عن موعد عيد الاضحى، تراكما غير مسبوق للأزبال بأغلب الشوارع والأزقة، وهو ما أدى إلى تلويث الهواء بانبعاث روائح كريهة تحبس أنفاس المارة، وتزكم أنوف السكان المجاورين للنقط السوداء، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

وعبر عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل ” هبة بريس” خصوصا بحي الفرح كما يظهر في ” الصورة ” عن استنكارهم للوضع الذي باتت تعرفه المدينة على مستوى ضعف النظافة، واصفين بعض الأماكن بـ” بمقبرة الأزبال ”؛ فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتراكم الأزبال ، هدفها لفت انتباه الجهات المعنية. كما أن هناك من ربط اتصالات بالجهات المختصة بالنظافة دون تدخل لرفع الضرر.

ويسود تخوف السكان من استمرار هذا الوضع خلال أيام العيد، مما سيزيد من معاناة السكان خصوصا من تحول مخلفات أضحية العيد إلى مكان لانبعاث الروائح وتجمع الحشرات .

2024-06-15 / 19:47
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