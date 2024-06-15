حرب غزة… الجيش الإسرائيلي يقر بمق.تل 8 جنود

هبة بريس_ الرباط

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة جند في رفح جنوبي القطاع، وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها نفذت عملية مركبة في منطقة الحي السعودي غرب المدينة.

هذا في الوقت الذي وجه فيه أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام رسالة للأمة بمناسبة يوم عرفة، قال فيها: ” في حين يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين نيابة عن أمة الإسلام، مشيرا أن طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين، والحج فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع إسرائيل”.