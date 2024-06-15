لحم الخروف يصل لـ150درهم و”الدوارة” تتجاوز 500 درهما.. الجزارة يفاقمون معاناة المواطن المقهور

هبة بريس – الرباط

يبدو أن عددا من الجزارة وبائعي اللحوم الحمراء، اختاروا تعميق جراح ومعاناة المواطن المقهور، الذي لم يقوى على اقتناء أضحية العيد، بطريقتهم.

مناسبة هذا الحديث، اقدام عدد من الجزارة على استغلال الإقبال المتزايد للمواطنين على اقتناء لحم الخروف و”الدوارة” بسبب عدم قدرتهم على شراء الأضحية، والرفع من الأسعار.

وعاينت هبة بريس، إقدام عدد من محلات الجزارة وبائعي اللحوم الحمراء على الرفع من سعر لحم الخروف الى 150 درهما للكيلوغرام الواحد، كما تجاوز سعر “الدوارة” 500 درهم بعدد من المدن.

وحسب تصريحات مواطنين للجريدة، فقد أصبح العثور على “دوارة” الخروف أشبه بالمهمة المستحيلة، لافتين أنها اختفت من عدد من محلات الجزارة، فيما طالبتهم محلات أخرى بطلبها عبر دفع “عربون” للحصول عليها قبل يوم العيد.

وفي هذا الصدد، عبر المصرحون عن استيائهم من استغلال عدد من الجزارة لهذه المناسبة لمفاقمة معاناة المواطن المقهور والفقير الذي لجأ إليهم لاقتناء بعض من أجزاء الخروف لإسعاد أبنائه في هذا اليوم “الكبير”.