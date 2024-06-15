تطوان.. كبش يسقط من الطابق السابع على سيارة بالشارع العام

هبة بريس – تطوان

شهدت كدينة تطوان، صباح يومه السبت، حادثة سقوط كبش من الطابق السابع.

وحسب شهود عيان، فقد سقط الكبش بشكل مفاجئ من الطابق السابع لعمارة، على سيارة مستوقفة بالشارع العام.

ولم تسجل الحادثة، أية خسائر بشرية، غير أنها أسفرت عن خسائر مادية مهمة.

وفور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية على عجل بعين المكان، لإجراء معاينتها والكشف عن تفاصيل الواقعة.