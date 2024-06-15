تطوان.. كبش يسقط من الطابق السابع على سيارة بالشارع العام

2024-06-15 / 15:00
4

هبة بريس – تطوان

شهدت كدينة تطوان، صباح يومه السبت، حادثة سقوط كبش من الطابق السابع.

وحسب شهود عيان، فقد سقط الكبش بشكل مفاجئ من الطابق السابع لعمارة، على سيارة مستوقفة بالشارع العام.

ولم تسجل الحادثة، أية خسائر بشرية، غير أنها أسفرت عن خسائر مادية مهمة.

وفور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية على عجل بعين المكان، لإجراء معاينتها والكشف عن تفاصيل الواقعة.

2024-06-15 / 15:00
4

مقالات ذات صلة

جريمة بشعة تهز البيضاء قبيل العيد.. شاب ينهي حياة…

2024-06-14 / 09:22

مصرع مسنة في حادثة سير مأساوية ضواحي وزان

2024-06-13 / 20:46
ضيحة بورزازات ... توقيف " مسؤول عسكري" يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه

في واقعة صادمة.. عشريني “يغتصب” طفلة ضواحي مراكش

2024-06-13 / 15:23

كانت في طريقها رفقة خروف العيد الى مدينة تطوان..…

2024-06-13 / 11:16

تارودانت : اعتقال عصابة اجرامية قامت بالسطو على اموال…

2024-06-11 / 17:00

طنجة.. مدير وكالة بنكية ينهي حياته بالقرب من “فيلا…

2024-06-11 / 09:20

بسبب امتحانات البكالوريا.. تلميذة تنهي حياتها بآسفي

2024-06-10 / 15:05
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان

تارودانت : اعتداء جنسي على فتاة يفجر حقائق صادمة…

2024-06-08 / 12:13

بركان .. حريق يلتهم 25 هكتارا من الغطاء الغابوي…

2024-06-07 / 14:15

جثة اسباني داخل سيارة ضواحي طنجة تستنفر الدرك

2024-06-06 / 19:39

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى