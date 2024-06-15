استئنافية كلميم تؤجل النظر في قضية تعنيف رجل سلطة لبحار

أرجأت محكمة الاستئناف بگلميم مناقشة ملف مواطن تم تعنيفه من طرف رجل سلطة محلية بميناء سيدي إفني إلى غاية الثلاثاء 25 يونيو الجاري.

وتعود وقائع الملف إلى إقدام قائد على تعنيف المواطن ” بحار ” يعمل في ميناء الصيد البحري بسيدي إفني، حسب الثابت بعد الفحص الطبي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة سيدي إفني، وتم تحديد مدة العجز في 12 يوما.

وبالرغم من كون المعني “البحار ” ضحية تعنيف في مواجهة مسؤول إداري يتمتع بالامتياز القضائي إلا أنه تمت إدانته ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذة ومؤاخدته بجنحة إهانة موظف، ليتم استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية سيدي إفني أمام محكمة الاستئناف بگلميم .