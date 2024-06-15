محطة “ولاد زيان” بالدار البيضاء تسترجع صخبها قبيل عيد الأضحى

هبة بريس – الدار البيضاء

استعادت محطة ولاد زيان الطرقية بالدار البيضاء صخبها المعتاد في مثل هاته المناسبات، حيث شهدت خلال اليومين الأخيرين إقبالا غير معهود للمسافرين الذين يرغبون في تزجية مناسبة العيد رفقة ذويهم.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد تحولت محطة “ولاد زيان” الشهيرة وسط الدار البيضاء لوجهة لأغلب المسافرين خاصة المنحدرين من مناطق الجنوب و الشرق و الذين يشتغلون في العاصمة الاقتصادية حيث تعودوا على العودة لمناطقهم الأصلية و مدنهم و قراهم الأم في كل عيد.

و وفق بعض المسافرين، فقد شهدت أسعار التنقل في الحافلات بعض الزيادات حيث يعمد أرباب الحافلات لرفع التسعيرة خلال العيد في ظل الطلب المتزايد، و هو ما جعل المشاحنات و الصراعات اللفظية السمة الطاغية داخل المحطة و هي مشاهد تعود عليها زوار هذا الفضاء الذي يحتاج لإعادة التأهيل و التحديث في أسرع وقت.