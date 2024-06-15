وزير مالية فرنسا: سنعاني أزمة مالية إن فاز اليمين المتطرف

2024-06-15 / 13:22
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هبة بريس – وكالات

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.

وعند سؤال لومير حول ما إذا كان عدم الاستقرار السياسي الحالي سيؤدي إلى أزمة مالية، أجاب “أجل”.

وأضاف لومير لإذاعة “فرانس إنفو” قائلا: “إنهما (اليمين المتطرف واليسار) لا يملكان سبلاً لتحمل هذه النفقات”، وكان لومير يخطط لادخار عدة مليارات لإعادة المالية الفرنسية إلى المسار الصحيح.

2024-06-15 / 13:22
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