أبو عبيدة: “ندعو الحجاج أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين”

2024-06-15 / 11:05
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هبة بريس – وكالات

أصدر الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، بيانا موجها غلى الحجاج في يوم عرفة.

وقال أبو عبيدة: “ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

وأضاف: “إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة”.

وتابع: “إن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم”.

2024-06-15 / 11:05
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